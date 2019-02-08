РИАМО – 8 фев. Жителей Ликино-Дулева приглашают на соревнования по ледовому спринту, которые пройдут 23 февраля в деревне Коротково, сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей городского округа Ликино-Дулево на соревнования по ледовому спринту «Битва титанов» среди любителей и профессионалов. Событие пройдет 23 февраля 2019 года», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, соревнования пройдут в деревне Коротково рядом с озером Золотые пески. Начало соревнований в 11:00.

В соревнованиях примут участие автомобили с передним, задним и полным приводом. Количество участников ограничено. Вход бесплатный.