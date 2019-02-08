РИАМО - 8 фев. Российский певец Филипп Киркоров уверен, что у Сергея Лазарева хорошие шансы на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», сообщает в пятницу Газета.ru.

«Мы открываем очередную страницу новейшей истории «Евровидения» for Russia! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! Dream team – снова вместе! Сережа – не подведет!» – написал Киркоров на своей странице в Instagram.

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию будет представлять певец Сергей Лазарев. Его выступление спродюсирует народный артист РФ Филипп Киркоров. Лазарев исполнит песню, которую написал Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Сергей Лазарев уже выступал на «Евровидении» в 2016 году. Тогда он оказался на третьем месте по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, однако в зрительском рейтинге российский артист занял первую строчку.