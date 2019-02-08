РИАМО – 8 фев. Многофункциональный спортивный центр намерены построить в городском округе Истра, его площадь превысит 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Архитектурно-художественное решение многофункционального спортивного центра поддержано на заседании рабочей группы при архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области. Размещение спортивного центра «Миллениум sport» планируется в деревне Обушково.

«Современные спортивные комплексы являются центром притяжения и активности жителей. Основная задача, чтобы такие социальные объекты были с качественной, индивидуальной и функциональной архитектурой, гармонизированной с окружающей средой», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Согласно авторскому замыслу композиционная выразительность спортивного центра достигается за счет пластичного объемно-пространственного решения с четким выделением его структурных частей.

«Благодаря небольшой высоте, комплекс гармонично вписывается в существующий ландшафт. Применение в отделке фасада большого процента стеклянных поверхностей и материалов в светлых тонах придают зданию визуальную легкость», – отмечается в материале.

На первом и втором этажах планируется размещение бассейна, акватермальной зоны, банного комплекса, многофункциональных спортивных залов, а также детского клуба и кафе.

«Третий этаж займет оздоровительный спа-комплекс с сопутствующими помещениями. В подземной части будут расположены технические зоны. Общая площадь центра составит более 10 тысяч квадратных метров», – уточняется в пресс-релизе.

Территория многофункционального спортивного центра подлежит комплексному благоустройству с организацией спортивной зоны, ландшафтного парка, зоны тихого отдыха с декоративным водоемом, а также удобной парковкой и обеспечением безопасного пешеходного движения с учетом маломобильных групп населения.

Авторы проекта многофункционального спортивного центра: архитектурное бюро «Четвертое измерение» и ООО «АРС-СТ», заключается в сообщении.