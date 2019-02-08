РИАМО - 8 фев. В пятницу в столице случилась третья за февраль оттепель, столбики термометров поднялись почти до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«К 12 часам 8 февраля температура воздуха на ряде станций города повысилась до положительных значений. На ВДНХ термометры показывали плюс 0,9 градуса, на ТСХА плюс 0,3 градуса, на Балчуге плюс 0,1 градуса», – говорится в сообщении.

В ближайшие часы благодаря солнечному прогреву температура еще повысится, но до суточного рекорда, который составляет плюс 6 градусов, еще далеко.

Эта оттепель стала третьей в феврале и десятой с начала календарной зимы.