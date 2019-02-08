РИАМО – 8 фев. Определен подрядчик на строительство школы в городском округе Щелково, общеобразовательное учреждение будет рассчитано на 1100 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Школу возведут в микрорайоне Жегалово. Соответствующий контракт на строительство заключен в начале февраля 2019 года.

«Строительство объекта намечено в рамках государственной программы Московской области «Строительство социальной инфраструктуры на 2019-2024 годы». Финансирование объекта предусмотрено за счет средств бюджета Московской области и муниципального бюджета района», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Здание школы будет состоять из трех блоков: двух 3-этажных блоков общешкольного назначения и младших классов и 4-х этажного блока старших классов с отдельными входными группами.

«Помимо классов, в новом образовательном учреждении разместятся столовая, библиотека, медицинский блок, помещения для кружков, мастерские, два спортивных и актовый залы. Школу оборудуют лифтом, по периметру здания установят современную систему видеонаблюдения», – отмечается в материале.

На благоустраиваемом участке школы запроектированы спортивные и игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения – место ожидания, общественная зона для проведения школьных мероприятий.

«Заказчиком выступает администрация городского округа Щелково», – добавляется в пресс-релизе.

Тагиев дополнил, что завершить строительство нового образовательного центра планируется в 2020 году.