РИАМО - 8 фев. Число браков с иностранцами в Подмосковье в 2018 году сократилось почти в 1,5 раза, при этом в регионе для удобства пар работают мобильные группы с синхронным переводом, сообщила первый заместитель начальника Главного управления ЗАГС по Московской области Ольга Малахова.

«Снизилось количество браков с иностранными гражданами, в 2018 году зарегистрировано 6067 с участием граждан из ближнего и дальнего зарубежья, что составило 11,1%, в 2017 году было создано 9 тысяч таких семей, что составляло 15,4% от общего количества», - сказала Малахова.

Она отметила, что для удобства пар работают мобильные группы с синхронным переводом.