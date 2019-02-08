РИАМО - 8 фев. В Подмосковье в 2018 году зафиксировали незначительный рост числа разводов и смены имен, сообщила первый заместитель начальника Главного управления ЗАГС Московской области Ольга Малахова.

«В 2018 году органами ЗАГС в Московской области составлено 285 тысяч записей актов гражданского состояния. Из них брак - 54,6 тысячи, развод - 35 тысяч, усыновление - 784, установление отцовства - 11,3 тысячи, перемена имени - 5,7 тысячи», - сказала Малахова в ходе заседания коллегии ГУ ЗАГС региона.

Она отметила, что уменьшилось количество актов о браке, об установлении отцовства, усыновлении. При этом незначительно увеличилось количество актов по разводам, перемене имени. При этом в Балашихе, Одинцове и в Красногорске число браков выросло.

В презентации к докладу уточняется, что в 2017 году было заключено 58,5 тысяч браков, 34,7 тысячи разводов, 808 усыновлений, 12,3 тысячи случаев установления отцовства.