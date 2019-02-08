РИАМО - 8 фев. Проект «Цифровой колледж», стартовавший в 2018 году, объединил уже 49 подмосковных колледжей, благодаря проекту учащиеся могут проходить производственную практику на предприятии будущего работодателя, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«В Московской области продолжается реализация проекта «Цифровой колледж». На данный момент он объединяет в цифровом формате шесть региональных центров компетенций, 49 колледжей по 36 профессиям и по 34 компетенциям», – сообщила Забралова.

По ее словам, проект представляет собой «виртуальный кампус», где студенты могут дистанционно изучать теоретические материалы в формате видеолекций, выполнять лабораторно-практические работы в формате виртуальных практикумов, а после проходить производственную практику на предприятии будущего работодателя.

Этот проект стартовал в 2018 году, сейчас в него включен восемь онлайн-курсов, свыше 170 электронных учебно-методических комплексов, более 400 виртуальных практикумов, а также 91 программно-учебный модуль.

«Цифровой колледж» нацелен на выстраивание индивидуальных траекторий обучения, позволяет создать краткосрочные программы обучения для профессиональной подготовки кадров, сократив программу обучения за счет дистанционного теоретического погружения студентов. Это очень удобно, ведь каждый человек индивидуален и темп усвоения теоретической части у каждого свой, а такой формат дает возможность пересматривать лекции столько, сколько нужно для усвоения темы», – отметила Забралова.

Она подчеркнула, что учебные материалы можно обсуждать с другими обучающимися и преподавателем с помощью модуля конференций. Подключиться к платформе можно из любой точки мира, где есть Интернет.