РИАМО – 8 фев. Проблемный жилой комплекс «Терлецкий парк» в Москве могут передать городскому застройщику уже во II квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Строительство ЖК «Терлецкий парк» началось в 2004 году. В отношении его застройщика (АО «Глобинвестстрой») 5 апреля 2017 года была введена процедура наблюдения, а 24 октября 2017 года – конкурсное производство. Вместе с тем, в отношении компании «Глобинвестстрой» возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

«Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: улица Новогиреевская, владение 5 – ЖК «Терлецкий парк» – может быть передан городскому застройщику (АО «Мосотделстрой №1») уже во II квартале текущего года», – говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя Москомстройинвеста Екатерины Храмовой, под руководством которой прошло совещание, в ближайшее время состоятся наиболее значимые судебные разбирательства по оспариванию включенных в реестр требований юридических лиц (соинвесторов строительства ЖК «Терлецкий парк»), которые задваиваются с включенными в реестр требованиями граждан.

«Мы продолжаем поддерживать приоритетное право физических лиц на получение квартир в данном жилом комплексе», – сказала Храмова.

Как отмечается в материале, на 14 февраля назначили судебное заседание об утверждении кандидатуры нового конкурсного управляющего по объекту по результатам проведенного 2 февраля собрания кредиторов.

«Замена арбитражного управляющего – необходимая мера, связанная с заявлением конкурсного управляющего об освобождении его от исполнения обязанностей. Инициативная группа дольщиков уже предложила кандидатуру нового управляющего из союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица», - отмечается в материале.

Параллельно с судебными разбирательствами «Мосотделстрой №1» продолжит решать проблемы, связанные непосредственно с процессом строительства объекта. В частности, закажет дополнительное проектирование объекта.

«Мы уже провели обследование конструкций. Если по второму корпусу возможно устранить выявленные недочеты, то по первому нет, так как полностью отсутствует рабочая документация. Придется заказывать доппроектирование корпуса №1», – сказал представитель застройщика.

Мэр Москвы принял решение о достройке ЖК «Терлецкий парк» за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику – городской организации АО «Мосотделстрой №1». Кандидатура нового застройщика была одобрена Минстроем России 14 июня 2018 года. Тогда же ведомство направило положительное заключение по компании в Арбитражный суд Московской области для проведения дальнейших процедур по передаче ей имущества и обязательств первого застройщика (АО «Глобинвестстрой»). Инициировать передачу объекта городскому застройщику стало возможным после регистрации права собственности на недостроенный жилой комплекс АО «Глобинвестстрой».