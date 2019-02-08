РИАМО - 8 фев. Санитарный вертолет доставил пострадавшую в больницу после столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля на Калужском шоссе, еще троих госпитализировали на скорой, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на Калужское шоссе в район поселка Сосенки, где произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. По данным очевидцев, пострадали четыре человека. Троих увезли на скорой. С места происшествия вертолетом эвакуировали одну пострадавшую девушку в лечебное учреждение столицы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшую сопровождает авиамедицинская бригада.