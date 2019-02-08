РИАМО – 8 фев. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, передает Газета.ru.

«Совет директоров Банка России 8 февраля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», – говорится в сообщении.

На прошлом заседании в декабре 2018 года Центробанк поднял ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых.

Регулятор объяснял, что это решение «носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте». На темпах роста потребительских цен уже начинало сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС с 18 до 20%.