РИАМО - 8 фев. Около 15 миллионов записей актов гражданского состояния в Подмосковье планируют перевести в электронную форму в 2019 году, переход на новую систему работы должен завершиться к концу 2020 года, сообщила начальник Главного управления ЗАГС по Московской области Елена Филатова.

«Важным направлением является формирование архивного фонда записей актов гражданского состояния, а также перевод данных в форму электронного документа. За 2018 год в Московской области по стандартам министерства юстиции РФ из 22 миллионов записей актов пока преобразовано в форму электронного документа чуть более 4 миллионов записей. В 2019 году планируем перевести 15 миллионов», - сказала Филатова на заседании коллегии ведомства.

Она отметила, что это высокая планка. Переход на новую систему работы должен завершиться к концу 2020 года.