РИАМО - 8 фев. Подмосковные ЗАГСы справились с переводом работы в единый государственный реестр и заняли в нем второе место по числу записей актов гражданского состояния в РФ, приоритетным в 2018-м направлением работы стало предоставление госуслуг в электронном виде, сообщила начальник Главного управления ЗАГС по Московской области Елена Филатова.

«У нас был очень непростой 2018 год. По итогам года мы на втором месте в РФ в едином государственном реестре по количеству записей актов. Всего с 1 октября составлено более 69 тысяч записей. Мы в списке тех регионов, которые справились с поставленной задачей», - сказала Филатова на заседании коллегии ведомства.

Она отметила, что неизбежно Москва будет лидировать по числу актов в связи с большим числом жителей.

«Приоритетным направлением стала работа по предоставлению государственных услуг в электронном виде», - заключила Филатова.