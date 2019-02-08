РИАМО – 8 фев. Президент России Владимир Путин 20 февраля огласит послание Федеральному Собранию, подробности послания пока неизвестны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что пока неизвестно, где состоится мероприятие. Аккредитация журналистов пройдет с 15 по 17 февраля.

«Песков также отметил, что пока не готов сказать, будет ли послание включать интерактив, как в прошлом году», - говорится в сообщении.

Послание президента России Федеральному Собранию - ежегодное обращение главы государства парламенту. Это программный политико-правовой документ, который отражает основные пути стратегического развития страны. Как правило, включает в себя политический, экономический и идеологические блоки.

В прошлом году выступление впервые прошло не в Кремле, а в Манеже и оказалось рекордным по длительности. Также в ходе послания Путин с помощью интерактивных вставок представил образцы нового российского оружия.