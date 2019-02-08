РИАМО - 8 фев. Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» добился рекордного результата в сбережении водных ресурсов за первый год работы инновационных биологических очистных сооружений «Биосфера», уникальный комплекс вышел на проектную мощность и обеспечивает практически замкнутый цикл водопотребления, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Благодаря «Биосфере» в 2018 году Московский НПЗ более чем на 70% сократил потребление речной воды, а также существенно сократил нагрузку на городские очистные сооружения. Пуск «Биосферы» состоялся в конце 2017 года и стал важным этапом программы модернизации МНПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть».

«Биосфера» разработана российской компанией и предусматривает инновационную для отечественной нефтепереработки комплексную технологию очистки сточных вод до 99,9%. Современные методы гарантируют полное удаление всех загрязняющих веществ. Все резервуары комплекса «Биосфера» абсолютно герметичны, отходящие газы проходят специальную очистку с помощью эффективной плазменно-каталитической технологии», — говорится в сообщении.

Перед выходом воздух дополнительно очищается на фильтрах и обеззараживается ультрафиолетовым светом. Сегодня комплекс «Биосфера» обрабатывает около 17 тысяч кубометров воды в сутки и, обладая двукратным запасом мощности, готов к вводу новых объектов по программе модернизации МНПЗ.

«Проекты, подобные «Биосфере», позволяют Московскому НПЗ сохранять лидирующие позиции в вопросе модернизации промышленного сектора столицы. Инновационный комплекс стал надежной частью городской инфраструктуры и позволил в разы снизить нагрузку на столичные очистные сооружения. Сегодня «Биосфера» — это безусловно визитная карточкой нашего предприятия, а в вопросах очистки воды — пример для других», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

«Биосфера» Московского НПЗ распоряжением правительства РФ была внесена в план мероприятий Года экологии в России. Комплекс отмечен ежегодной международной экологической премией Ecoworld-2017 в номинации «Экологические разработки, ресурсосбережение и безотходные технологии», свидетельством «Зеленый сертификат — модернизация проведена» общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», наградой Eco Best Award-2018 в номинации «Лучший инфраструктурный проект». Комплекс вошел в число финалистов международной энергетической премии Platts Global Energy Awards-2018 в номинации «Технологический проект года».