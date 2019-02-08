РИАМО – 8 фев. Трехметровую скульптуру небесного покровителя СКР архангела Михаила, попирающего копьем змея, соорудят на пожертвования сотрудников ведомства и установят у нового здания СК, сообщает РБК.

«В Следственном комитете России начат сбор денег на установку в Москве скульптуры покровителя ведомства архангела Михаила, следует из письма руководителя управления учебной и воспитательной работы СК Сергея Петрова. В письме <…> говорится, что сотрудники возглавляемого им управления приняли единогласное решение: три месяца отчислять на памятник 0,5% своего денежного содержания», - говорится в сообщении.

В документе, который был разослан руководителям других управлений СКР, говорится, что взнос с одного человека составит примерно полторы тысячи рублей

Деньги на памятник собирает ассоциация «Союз ветеранов следствия». Она разослала в управления СКР письмо, в котором говорится, что памятник будет установлен возле парадного входа строящегося в Техническом переулке нового здания Следственного комитета. Его открытие пройдет после завершения строительства. Ориентировочная стоимость проекта — 13 миллионов рублей.

В материале поясняется, что композиция будет посвящена «духовному покровителю» следственных работников архангелу Михаилу. В СКР прошли общественные слушания, и после положительного заключения экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации патриарх Кирилл благословил проект.

Эскиз композиции утвержден председателем СКР Александром Бастрыкиным. Проект «представляет собой стоящую на постаменте бронзовую трехметровую фигуру главного борца против беззакония архангела Михаила, попирающего копьем змея, что символизирует победу сил света над силами тьмы».

«Она (композиция – ред.) не только будет способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи, но и украсит собой прилегающую к новому зданию территорию и архитектурный облик квартала», — уточняется в письме.