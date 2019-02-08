РИАМО - 8 фев. В Сергиево-Посадском районе задержали мужчину, который скрылся после ДТП на 18-м километре автодороги М-8, предположительно, он был виновен в аварии, после этого он совершил еще два столкновения с автомобилями и повредил машину ДПС, сообщается на сайте МВД РФ.

«В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило сообщение о том, что на 18-м километре автодороги М-8 произошло дорожно-транспортное происшествие. Предполагаемый виновник ДТП скрылся на автомобиле Mercedes», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции нашли разыскиваемую машину на автодороге А-108. Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться. Увеличив скорость, он совершил столкновение еще с двумя автомобилями в поселке Скоропусковский, а затем повредил автомобиль ДПС, который преградил ему путь.

Правонарушителя задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина, который в феврале 2017 года был лишен права управления транспортными средствами. Согласно показаниям алкотестера, у виновника ДТП содержание алкоголя в крови составляло 1,064 промилле.

Принято решение об административном аресте водителя иномарки на 12 суток.