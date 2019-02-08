РИАМО – 8 фев. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование стирального порошка, в ходе которого была проанализирована продукция семи брендов: «Миф», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан», AOS/«Я родился» (порошок для детского белья), сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Основным критерием, по которому проводилась оценка продукции, – токсичность. Согласно действующим нормам, этот показатель регулирует только производство порошков для детского белья, однако для остальных он имеет не менее важное значение. Отмечается, что в норме индекс токсичности не должен выходить за границы диапазона 70% – 120%. Исследование показало, что ни один из проанализированных образцов не соответствует заявленным нормам», – говорится в сообщении.

Также было проведено исследование эффективности стиральных порошков, эксперты проверили присутствие поверхностно-активных веществ (ПАВ) в воде после полоскания.

Худший результат показал детский порошок AOS/«Я родился» – 47 миллиграмм ПАВ на литр воды. Наиболее хорошие результаты показали порошки «Миф», BiMAX, Clean OK/«Наша семья» – 13 миллиграмм на литр.

Согласно результатам исследования, наиболее эффективными были признаны стиральные порошки «Миф» и BiMAX. Продукция бренда AOS/«Я родился» была внесена в черный список за худший показатель токсичности.