РИАМО - 8 фев. В 2019 году почти 300 человек сдадут первый Единый государственный экзамен по китайскому языку, всего в стране этот азиатский язык изучает около 17 тысяч учеников, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Китайский язык у нас изучает в стране около 17 тысяч школьников, в последние годы мы видим рост. В порядок проведения Государственной итоговой аттестации китайский язык включен, контрольные измерительные материалы разработаны, апробации проведены. Мы готовы проводить этот экзамен. Из 43 субъектов РФ заявилось 289 ребят, которые готовы сдавать», – сказал Музаев.

Ранее заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин отмечал, что в Москве китайский язык на ЕГЭ будут сдавать почти 150 человек.

Разработка модели ГИА по китайскому языку была начата по поручению вице-премьера Ольги Голодец летом 2014 года. Первая апробация прошла в 2015 году. По ее итогам в 2016 году были доработаны концепция и методические материалы для проведения ГИА по китайскому языку, модели экзаменационных заданий, проведена повторная апробация. Также были разработаны методические материалы для экспертов по оцениванию выполнения заданий по китайскому языку. В 2017 году проводилась апробация полного цикла экзамена по китайскому языку, включающая проверку работ в регионах и подготовку экспертов по проверке экзаменационных работ.