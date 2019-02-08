РИАМО – 8 фев. Все желающие смогут принять участие в Дне донора, который пройдет в доме правительства Московской области с 11 по 13 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«С 11 по 13 февраля в доме правительства Московской области пройдет День донора. Акция стартует в понедельник (11 февраля - ред.) в 09:00 на 1 этаже в медпункте», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что мероприятие проводит Московская областная станция переливания крови. В медпункте будут проводить регистрацию доноров, медицинское обследование, также все донорам предоставят завтрак. Забор крови осуществят медицинские сотрудники непосредственно в мобильном комплексе, размещенном во дворе дома правительства.

«Я приглашаю всех желающих принять участие в донорской акции. Вся собранная кровь и ее компоненты будут направлены в наши подмосковные медучреждения для помощи пациентам, которые в этом остро нуждаются, в том числе больным онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП», – сказал Матвеев.

Он добавил, что в 2018 году в регионе удалось заготовить более 56 тысяч литров цельной крови. Подмосковье полностью обеспечило себя необходимой донорской кровью и ее компонентами.

«Важно, чтобы и в этом году (в 2019 году - ред.) динамика сохранялась», – подчеркнул Матвеев.

В акции также смогут принять участие те, кто не решается по каким-то причинам стать донором. Они смогут определить группу крови и уровень гемоглобина.