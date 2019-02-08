РИАМО - 8 фев. Врачи Детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского в Москве удалили из кишечника девочки 400-граммовый комок волос, он появился в организме ребенка в результате жевания волос, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Восьмилетнюю девочку госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского департамента здравоохранения Москвы с болями в животе, отказом от еды, многократной рвотой. При подробной беседе с родителями выяснилось, что школьница последние два года жевала свои волосы, но родителей ребенка это не обеспокоило и к врачам они не обращались», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уже при пальпации хирурги определили крупное образование плотной консистенции внутри брюшной полости. Гастроскопия оказалась малоинформативной – из-за большого размера инородного тела эндоскоп невозможно было провести к желудку. Только ультразвуковое исследование живота четко показало наличие трихобезоара – инородного тела, состоящего из скопления волос, который занял всю полость желудка и двенадцатиперстной кишки.

«После необходимых исследований пациентке выполнили лапаротомию, гастротомию, чтобы извлечь волосяной ком весом около 400 граммов. Через несколько дней девочку выписали домой с необходимыми рекомендациями», – добавил собеседник агентства.