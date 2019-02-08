РИАМО – 8 фев. Первое итоговое собеседование по русскому языку, которое пройдет 13 февраля, сдадут более 1,5 миллионов учеников девятых классов по всей России, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Это историческое событие, это очень важный вопрос. Апробация проводилась во многих субъектах РФ, все признали - и учителя, и участники экзамена - ту процедуру, ту форму проведения достаточно комфортной. На участие в собеседовании у нас зарегистрировались около 1,5 миллиона девятиклассников», - сказал Музаев.

Он добавил, что для детей-инвалидов будут организованы особые условия для сдачи. Те, кто по каким-либо причинам не смог прийти на собеседование 13 февраля, сможет сделать это в дополнительные дни 13 марта и 6 мая.

Итоговое собеседование по русскому языку является обязательной процедурой допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА).

В школах Подмосковья итоговое собеседование пройдут более 74 тысяч девятиклассников.