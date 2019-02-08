РИАМО - 8 фев. Паралимпийский комитет Российской Федерации условно восстановили в правах, Международный паралимпийский комитет сделал соответствующее заявление, сообщает в пятницу kp.ru.

«Было официально объявлено о том, что Паралимпийский комитет России условно восстановлен в своих правах. Это означает, что теперь спортсмены смогут вновь принимать участие в соревнованиях под флагом своей страны. <…> Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил об этом на пресс-конференции в немецком Бонне», – говорится в сообщении.

С 15 марта по итогам заседания исполкома МПК российские паралимпийцы будут восстановлены с пометкой «условно».

В Паралимпийском комитете России ситуацию прокомментировали словами: «Лучше поздно, чем никогда».

В 2016 году Паралимпийский комитет РФ лишили прав после допинговых скандалов, начавшихся после доклада Ричарда Макларена. На зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане российские паралимпийцы выступали в нейтральном статусе и в усеченном составе. Они заняли второе место в неофициальном медальном зачете (восемь золотых медалей, 10 серебряных и шесть бронзовых).