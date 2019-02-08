РИАМО – 8 фев. Столичные полицейские задержали 30-летнего приезжего, подозреваемого в угоне автомобиля, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

В дежурную часть поступило заявление от 22-летнего мужчины. Он сообщил, что от дома на улице Генерала Дорохова пропал его автомобиль Ford. Материальный ущерб составил более 620 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Брянской области. Установлено, что злоумышленник погрузил похищенный автомобиль на эвакуатор и вывез его в Брянскую область для дальнейшей продажи. Автомобиль изъят и возвращен владельцу», – говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское города Москва возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.