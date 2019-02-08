РИАМО - 8 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные детским садом общеразвивающего вида №12 городского округа Люберцы, в отношении ООО «БАМ С + В» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта детского сада.

«В связи с нарушением ООО «БАМ С + В» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «БАМ С + В» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – заключается в материале.