РИАМО – 8 фев. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Муравьеву с 70-летием, отметив талант, искренность и обаяние актрисы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Вас, замечательную актрису, знают по глубоким, многогранным театральным работам и по ярким, запоминающимся, поистине знаковым ролям в кинематографе», — говорится в поздравительном послании главы государства.

Путин отметил талант, искренность и обаяние Муравьевой. Он добавил, что эти качества помогли актрисе завоевать зрительскую любовь и профессиональное признание.

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Муравьева родилась в 1949 году в Москве. Окончила студию при Центральном детском театре (ныне Российский академический молодежный театр). Начала играть в кино в 1973-м. Одна из ее первых больших ролей – роль Сюзанны в детективной ленте «Чисто английское убийство» Самсона Самсонова. Актриса снялась более чем в 40 картинах.

С 1977 по 1991 год играла на сцене театра имени Моссовета, с 1993 года – в Малом театре.