РИАМО - 8 фев. В 2019 году в России более 779 тысяч человек сдадут ЕГЭ, это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«У нас есть уже первая статистика по первому году. На участие в ЕГЭ в 2019 году заявились свыше 779 тысяч человек, это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году», – сказал Музаев.

Он добавил, что такой рост сдающих связан с ростом выпускников. В этом году их почти 678 тысяч человек. При этом самым популярным экзаменом традиционно остается русский язык, его сдадут более 720 тысяч человек.

В столице в 2019 году более 93 тысяч человек сдадут государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ОГЭ и более 90 тысяч человек сдадут ГИА в форме ЕГЭ, для проведения экзаменов будет организовано более 800 пунктов проведения экзаменов.