Народный артист РСФСР Сергей Юрский скончался в Москве 8 февраля на 84-м году жизни. Блистательный актер театра и кино, театральный режиссер и чтец – Юрский был великолепен в любой роли. Но зрителям он запомнился яркими ролями в кино – от «великого комбинатора» Бендера до алкоголика Дяди Мити. Обозреватель РИАМО собрала самые яркие работы артиста.

«Человек ниоткуда»

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в творческой семье. Проучившись до третьего курса на юридическом факультете Ленинградского университета, он уходит в Ленинградский театральный институт имени Островского. Талантливый юноша еще студентом был принят в Большой драматический театр (БДТ), где проработал 20 лет. Позже Юрский переезжает в Москву, где становится актером и режиссером театра имени Моссовета.

Первые съемки в кино состоялись уже в начале 60-х. Одной из первых ярких работ Юрского в кино стала роль в комедии Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» 1961 года. Юрский сыграл чудака-дикаря из выдуманного племени тапи, который попадает в Москву. Партнерами Сергея Юрского стали актеры Юрий Яковлев и Людмила Гурченко.

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Викниксор - «Республика ШКИД»

А после выхода в 1966 году на экраны киноповести о судьбах беспризорных подростков«Республика ШКИД» молодой актер Юрский стал действительно популярен. В фильме он исполнил роль директора школы-коммуны Виктора Николаевича Сорокина – Викниксора.

Остап Бендер - «Золотой теленок»

Но самая известная роль Юрского – это, конечно, Остап Бендер в «Золотом теленке» Михаила Швейцера (1968 год).Двухсерийная черно-белая комедия стала настоящим хитом, а Юрского начали узнавать именно как Остапа Бендера, хотя, эту роль после него исполняли Арчил Гомиашвили и Андрей Миронов. Вместе с Юрским фильме сыграли легендарные советские артисты Леонид Куравлев, Зиновий Гердт и Евгений Евстигнеев.

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Врач - «Место встречи изменить нельзя»

В 1979 году на советские экраны вышел фильм «Место встречи изменить нельзя». В этой картине Юрский сыграл врача Ивана Сергеевича Груздева.

Дядя Митя – «Любовь и голуби»

Одна из самых народных ролей Юрского – это добрый пьяница «дядь Митя» из фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби» 1984 года. Дядя Митя, как типичный русский мужик из деревни, любит выпить и даже не стесняется врать соседке о смерти жены, чтобы та дала ему выпить. За это трогательного безобразника дядю Митю и полюбили миллионы россиян. Его жену, бабу Шуру, сыграла Наталья Тенякова – супруга Сергея Юрского в реальной жизни.

Мультфильмы

Юным зрителям 1970-х Юрский запомнился как злодей Тарталья из музыкальной сказки «Король-олень» 1969 года. Советские дети могли услышать голос актера в мультфильмах «Доктор Айболит» 1984 года (в одной из серий Юрский озвучивал доктора). В том же году актер «отдал голос» мультфильму «Про Сидорова Вову» по мотивам стихотворения Эдуарда Успенского.

Не все знают Сергея Юрского как великолепного чтеца. В его репертуаре было 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов. Один из любимых поэтов – Иосиф Бродский, с которым актер был знаком лично.

Награды Сергея Юрского

Сергей Юрский был обладателем множества наград и премий. В 1967 году ему присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1987 году – народного артиста РСФСР. В 2005 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность. В 2010 году Юрский получил премию Правительства РФ в области культуры за художественно-анимационный фильм «Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину». В 2018 году стал обладателем знака Министерства культуры «За вклад в российскую культуру».