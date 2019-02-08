РИАМО - 8 фев. До 2021 года Национальной службе санитарной авиации передадут 150 отечественных вертолетов, более приспособлены для российского климата вертолеты Ми-8 и «Ансат», сообщил журналистам в пятницу генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В Подмосковье в пятницу для Национальной службы санитарной авиации передали первую партию отечественной авиационной техники в специальной санитарной окраске и новом модифицированном облике.

«Этот проект стоит порядка 40 миллиардов рублей. Мы должны к 2021 году произвести и поставить в Национальную службу санитарной авиации 150 машин. Все вертолеты оборудуют медицинским снаряжением, которое необходимо для спасения людей», - сказал Чемезов.

По его словам, вертолеты Ми-8 и «Ансат», которые передают в службу санавиации, наиболее приспособлены для российского климата.

Машины заступят на дежурство в различных регионах страны, положив начало амбициозному проекту по созданию на территории России единой межрегиональной системы санитарной авиации, в парк которой войдут сотни санитарных вертолетов и самолетов. Проект формирования НССА реализуется по инициативе государственной корпорации «Ростех», при поддержке федеральных и региональных органов власти, частных инвесторов.

Целью проекта является создание единой службы санитарной авиации, действующей на всей территории Российской Федерации в режиме 24/7. Это позволит улучшить качество медицинской помощи в труднодоступных районах, существенно сократить летальность при дорожно-транспортных происшествиях, а также среди пациентов, нуждающихся в экстренной медпомощи.