РИАМО - 8 фев. Смерть народного артиста России Сергея Юрского стала невосполнимой потерей для отечественной культуры, считает художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

Сергей Юрский скончался в Москве в пятницу на 84-м году жизни.

«Вот и Сергей Юрьевич ушел из жизни...Уходит эпоха... Невосполнимая потеря для нашей культуры... Светлая память Великому актеру!» - написал Безруков в Twitter.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», Театра имени Моссовета. Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с участием Юрского стали «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут увековечить память Сергея Юрского. В частности, на доме, где жил артист, может появиться памятная доска.