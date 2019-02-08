РИАМО - 8 фев. В День всех влюбленных ужин в подмосковном ресторане в среднем обойдется в 4 тысячи рублей на двоих, дороже всего обойдется поход в ресторан в Подольске, Одинцове, Химках и Балашихе, сообщил РИАМО в пятницу министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«На данный момент на территории Московской области открыто порядка 2 тысяч ресторанов и кафе, которые предлагают возможность проведения тематических ужинов, в том числе и в честь 14 февраля. Средний чек за ужин на предприятии общественного питания составит порядка 3,5 – 4 тысяч рублей на двоих, если говорить обо всей Московской области», - сказал Посаженников.

По его словам, дороже всего обойдется поход в ресторан в Подольске, Одинцове, Химках и Балашихе.

«В стоимость праздничного ужина входят закуски, горячее блюдо и определенный набор алкогольных напитков», - заключил министр.