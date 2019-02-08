РИАМО - 8 фев. Эстрадный артист и телеведущий Максим Галкин поделился в своем Instagram воспоминаниями об актере Сергее Юрском, который скончался в Москве в пятницу на 84-м году жизни.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся актер Сергей Юрский. Это большая потеря и для театра, и для кино. Его спектакль по пьесе Ионеско «Стулья» в «Школе современной пьесы» - это одно из самых ярких театральных впечатлений моей юности», - написал Галкин.

Он также рассказал, что совсем недавно был на творческом вечере Юрского в Риге вместе с супругой Аллой Пугачевой.

«Он поражал артистичностью, энергией и обаянием. Я восхищался всегда не только его работами на сцене и в кадре, но и тонким юмором, эрудицией, статью. Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности», - подчеркнул телеведущий.

Он также принес искренние соболезнования супруге Сергея Юрского Наталье Теняковой, дочери артиста Дарье и его внукам.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», Театра имени Моссовета. Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с участием Юрского стали «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».