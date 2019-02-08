РИАМО - 8 фев. В Московском зоопарке заглянувшая в столицу оттепель разбудила енотов-полоскунов, мирно дремавшие в своем уютном и теплом домике звери вышли на улицу, чтобы немного побродить и подкрепиться, сообщается в аккаунте учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В отличие от сурков, которые спят беспробудно всю зиму, еноты пребывают в состоянии, которое принято назвать «зимний сон». Хитрые зверьки могут просыпаться по нескольку раз за зиму, когда почувствуют потепление, и выходить из укрытия, чтобы проверить, не наступила ли весна. В том случае, если енот понимает, что снега еще слишком много, и не ощущает приближения теплого времени года, он возвращается обратно и снова засыпает», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что обыкновенно еноты спят группами по несколько особей – так теплее и уютнее. На разведку на улицу как правило отправляются не все животные, а только один из них. Действительно, зачем просыпаться всем, если нет уверенности в том, что весна пришла окончательно и бесповоротно.

«По прогнозам синоптиков, на смену потеплению придут морозы. Поэтому, скорее всего, еноты вновь уснут, а их полного пробуждения стоит ждать не раньше марта. А пока предлагаем вам полюбоваться на этих пушистых хитрецов! За зиму мы успели по ним как следует соскучиться», – заключается в сообщении.