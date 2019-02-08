РИАМО – 8 фев. Карантин по бешенству животных объявили в деревне Бегичево в городском округе Чехов, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (7 февраля – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Бегичево городского округа Чехов», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от северной границы села Стремилово до западной границы деревни Мерлеево, далее до южной границы деревни Дубровка и далее на запад вдоль границы городского округа Чехов до северной границы села Стремилово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.