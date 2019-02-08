РИАМО - 8 фев. Вертолеты санитарной авиации в Подмосковье планируют совершить в два раза больше вылетов в 2019 году по сравнению с 2018-м, сообщил журналистам в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье в пятницу для Национальной службы санитарной авиации передали первую партию отечественной авиационной техники в специальной санитарной окраске и новом модифицированном облике.

«Регион у нас большой. Санитарная авиация – это президентский национальный проект. Работает он у нас с 2017 года. Первые шаги мы делали в 2017 году, тогда было порядка 20 рейсов совершено. В 2018 году уже 250. В 2019 году порядка 500 вылетов запланировано. Это позволяет спасать жизни. Порядка 200-300 человек в 2018 году уже были перевезены, и, значит, спасены жизни», - сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что 60% этих пациентов были доставлены бригадами медиков после ДТП.

«Это аварии, какие-то столкновения, и здесь каждая минута, каждый час стоит жизни. Поэтому, оснащаясь такой техникой, мы претендуем на то, что дальше будем снижать смертность на дорогах, спасать людей», - заключил Воробьев.