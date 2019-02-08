РИАМО - 8 фев. В Подмосковье в пятницу для Национальной службы санитарной авиации передали первую партию отечественной авиационной техники в специальной санитарной окраске и новом модифицированном облике, передает корреспондент РИАМО.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и главы других субъектов, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Развитие санавиации является обязательным условием эффективной работы всей системы здравоохранения, особенно в нашей стране, огромной, с очень разнообразными условиями - и климатическими, и с особенностями расселения наших жителей. Это важно и для удаленных районов, и для мегаполисов, где иногда невозможно из-за пробок при ДТП спасти человека», - сказала журналистам Скворцова.

Технику получили несколько регионов России. Московской области и ряду других регионов вручили сертификаты о присоединении к Национальной службе санитарной авиации.

«Мы претендуем на то (получая такую технику – ред.), что дальше будем снижать смертность на дорогах, спасать людей. <…> У нас подписаны соглашения, в частности, с госпиталем Вишневского, с нашими районными центральными больницами, где оказывается профессиональная высококвалифицированная помощь тем, кто имеет те или иные проблемы со здоровьем или пострадал в ДТП. Важная программа, нам очень приятно, что сегодня мы получили дополнительную технику, это позволит нам работать более заметно и эффективнее», - отметил Воробьев.

Машины заступят на дежурство в различных регионах страны, положив начало амбициозному проекту по созданию на территории России единой межрегиональной системы санитарной авиации, в парк которой войдут сотни санитарных вертолетов и самолетов. Проект формирования НССА реализуется по инициативе государственной корпорации «Ростех», при поддержке федеральных и региональных органов власти, частных инвесторов.

Целью проекта является создание единой службы санитарной авиации, действующей на всей территории Российской Федерации в режиме 24/7. Это позволит улучшить качество медицинской помощи в труднодоступных районах, существенно сократить летальность при дорожно-транспортных происшествиях, а также среди пациентов, нуждающихся в экстренной медпомощи.

Авиационную медпомощь в Подмосковье с 2000 года осуществляет ГКУЗ Московской области «Территориальный центр медицины катастроф». В его составе авиамедицинская бригада экстренной медицинской помощи: шесть врачей анестезиологов-реаниматологов, пять фельдшеров скорой медицинской помощи.

Медики совершают вылеты на места ДТП и ЧС (пожары, взрывы), эвакуируют пациентов с тяжелыми травматическими и термическими поражениями в Центральный военный госпиталь Вишневского, ожоговые и травматологические центры Московской области (Подольск, Люберцы, Коломна, Одинцово).