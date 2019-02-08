РИАМО - 8 фев. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования работников перинатального центра в подмосковной Коломне, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В пятницу в перинатальном центре Коломны разорвался гимнастический шар, в результате чего пострадали два сотрудника технического персонала, а также произошло обрушение потолочных плит и выбило окно. Предварительно установлено, что сотрудники центра накачали гимнастический шар, используя жидкий герметик. В результате чего он разорвался.

«По данному факту следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.