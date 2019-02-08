РИАМО – 8 фев. Следователи возбудили уголовное дело против 30-летней жительницы городского округа Люберцы, женщину подозревают в покушении на убийство собственного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК по Московской области.

Седьмого февраля в поселке Малаховка из окна квартиры, расположенной на девятом этаже женщина вытолкнула ребенка, после чего выпала из окна. Пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в районную больницу.

«Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней женщины. Она подозревается в покушении на убийство своего 3-летнего сына (части 3 статьи 30, по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ)», – отмечается в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения будет решен сразу после улучшения состояния ее здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.

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