РИАМО - 8 фев. Пользователи социальных сетей скорбят о смерти известного советского и российского актера, народного артиста России Сергея Юрского, который скончался в Москве в пятницу на 84-м году жизни.

«Печальная весть - умер Сергей Юрский!!! Человечище, талантище!» - написала @megaslonik в Twitter.

Пользователь @Kolyn261 отметил, что Сергей Юрский был сложным человеком, который всю жизнь боролся с системой. @Pavel_XII подчеркнул, что Юрский - настоящий гражданин России.

Помимо гражданских заслуг Юрского, пользователи соцсетей отметили его блистательные работы в кино и театре.

«Скончался Сергей Юрский... Лучший (вместе с Арчилом Гомиашвили) Остап Бендер...» - написал @Khalatyan78.

@alexandrbelikof поделился своими воспоминаниями о театральной постановке с участием артиста.

«Когда-то я был на спектакле, где после резкого выключения света и не менее резкого включения Юрский сыграл умершего. Это было сыграно так, что екнуло. И вот, ведь, чего...» - отметил пользователь.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», Театра имени Моссовета. Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с участием Юрского стали «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».