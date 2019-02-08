«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина 10 вопросов | Пройден 9 раз Пройди викторину РИАМО ко Дню памяти Пушкина и узнай интересные факты из биографии великого русского поэта. Начать тест

«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (1/10) Мать Пушкина, Надежда Осиповна, была внучкой африканца Ибрагима Ганнибала, служившего Петру I. В какой африканской стране есть памятник Пушкину, на котором выгравировано «Нашему поэту»? Фото wikimedia.org © В Камеруне Пушкин гордился своими корнями, и уже в детстве на «арабчонка» мог отшутиться едкой эпиграммой. В Эфиопии В Зимбабве

«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (2/10) Детство маленький Саша провел в подмосковной деревне Захарово под присмотром бабушки Марии Алексеевны Ганнибал. Каковы были любимые занятия юного дарования в деревне? Фото wikipedia.org © Чтение французской литературы Рыбная ловля Кутежи и балы

«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (3/10) Любимая няня Пушкина Арина Родионовна была не единственной в семье Пушкиных. Кто еще был наставником юного Саши в Захарове? Фото ru.wikipedia.org © Сестра Арины Родионовны – Ирина Родионовна Француженка Китти О воспитателе Пушкина Никите Тимофеевиче мало кто знает. Этот крестьянин разбирался в литературе, писал стихи, играл на гитаре и учил юного Пушкина плавать и скакать на лошади. Дядька Никита Тимофеевич

«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (4/10) В элитный Царскосельский лицей Александр Сергеевич поступил «по блату», при содействии своего дяди Василия Львовича Пушкина. В 1817 году состоялся первый выпуск лицеистов. Какие результаты показал Пушкин по итогам выпускных экзаменов? Фото wikimedia.org © Показал блистательные результаты по всем предметам Преуспел только в российской и французской словесности, а также фехтовании Поэт не отличился ни по одному предмету

«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (5/10) Слабость к прекрасному полу Пушкин питал с лицейских лет. В его донжуанском списке, вписанном в 1830 году в альбом Елизаветы Ушаковой, были имена 34 красавиц того времени. Но поэт накануне свадьбы называл другое количество своих любовных увлечений. Какое? Фото kinopoisk.ru © Одно серьезное увлечение Не меньше тысячи 113

«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (6/10) Пушкин был мастером эпиграмм, которые порой приводили к конфликтам. Однажды он написал эпиграмму «На Колосову» о ведущей петербургской актрисе Александре Колосовой. Закончите эпиграмму Пушкина: Всё пленяет нас в Эсфири: Упоительная речь, Поступь важная в порфире, Кудри черные до плеч, Голос нежный, взор любови, Набеленная рука, Размалеванные брови И …. Фото pixabay.com © с полпуда голова Пушкин высмеял большой размер ноги актрисы, Естественно, она была очень обижена. огромная нога мохнатая губа

«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (7/10) Литературное вольнодумство не раз вводило поэта в опалу. При этом Пушкин мечтал о путешествиях и не раз обращался к властям за разрешением на выезд. В каких странах побывал поэт? Фото wikimedia.org © Активно путешествовал по Европе Поэт побывал в Африке За пределами Российской империи Пушкин никогда не был

«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (8/10) Пушкин был страстным картежником. В картотеке жандармского управления он числился как «известный в Москве банкомет». Что однажды он чуть не проиграл в карты? Фото pixabay.com © Свой перстень-талисман Пятую главу «Евгения Онегина» Рукописи романа «Капитанская дочка»

«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (9/10) Пушкин любил спорт и был хорошо развит физически. Каким редким для того времени видом спорта поэт увлекся в зрелом возрасте? Фото ru.wikipedia.org © Помимо любви к пешим прогулкам, плаванию и фехтованию, Пушкин занимался боксом. Бокс Конькобежный спорт Велоспорт

«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (10/10) Сколько дуэлей насчитали исследователи творчества великого поэта? Фото wikimedia.org © Дуэль с Дантесом была первой и последней Дуэль с Дантесом была далеко не первой в жизни Пушкина. Около 20 Около 100

Любознательный отрок Спасибо школьной учительнице, что водила вас по музеям и театрам и вдохновенно рассказывала юнцам и про «донжуанский список», и про страсть к игре, и про вспыльчивый характер гения. Но пора двигаться дальше, ведь в творчестве и жизни поэта осталось немало загадок. Фото maxpixel.net © Поделиться результатом

Любимец муз Пушкин – однозначно «ваше все», и томик его стихов всегда с вами. Прочесть наизусть главу «Евгения Онегина» или малоизвестное стихотворение гения для вас не проблема. Музеи исхожены, исследования прочитаны – остается только отправиться в Африку, чтобы еще больше узнать о корнях русского гения. Фото ru.wikipedia.org © Поделиться результатом

Литературный повеса Вы читали Пушкина в школе и помните что-то про «дуб зеленый» и «подругу дней суровых». Достаньте с полки запылившийся томик «Евгения Онегина» или сходите в музей. День памяти А. С. Пушкина – самое время сходить в музеи, где устраивают поэтические вечера, экскурсии и чтения стихов «солнца русской поэзии». Фото pxhere.com © Поделиться результатом

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