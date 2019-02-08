«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина
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Пройди викторину РИАМО ко Дню памяти Пушкина и узнай интересные факты из биографии великого русского поэта.
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (1/10)
Мать Пушкина, Надежда Осиповна, была внучкой африканца Ибрагима Ганнибала, служившего Петру I. В какой африканской стране есть памятник Пушкину, на котором выгравировано «Нашему поэту»?
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (2/10)
Детство маленький Саша провел в подмосковной деревне Захарово под присмотром бабушки Марии Алексеевны Ганнибал. Каковы были любимые занятия юного дарования в деревне?
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (3/10)
Любимая няня Пушкина Арина Родионовна была не единственной в семье Пушкиных. Кто еще был наставником юного Саши в Захарове?
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (4/10)
В элитный Царскосельский лицей Александр Сергеевич поступил «по блату», при содействии своего дяди Василия Львовича Пушкина. В 1817 году состоялся первый выпуск лицеистов. Какие результаты показал Пушкин по итогам выпускных экзаменов?
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (5/10)
Слабость к прекрасному полу Пушкин питал с лицейских лет. В его донжуанском списке, вписанном в 1830 году в альбом Елизаветы Ушаковой, были имена 34 красавиц того времени. Но поэт накануне свадьбы называл другое количество своих любовных увлечений. Какое?
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (6/10)
Пушкин был мастером эпиграмм, которые порой приводили к конфликтам. Однажды он написал эпиграмму «На Колосову» о ведущей петербургской актрисе Александре Колосовой. Закончите эпиграмму Пушкина: Всё пленяет нас в Эсфири: Упоительная речь, Поступь важная в порфире, Кудри черные до плеч, Голос нежный, взор любови, Набеленная рука, Размалеванные брови И ….
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (7/10)
Литературное вольнодумство не раз вводило поэта в опалу. При этом Пушкин мечтал о путешествиях и не раз обращался к властям за разрешением на выезд. В каких странах побывал поэт?
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (8/10)
Пушкин был страстным картежником. В картотеке жандармского управления он числился как «известный в Москве банкомет». Что однажды он чуть не проиграл в карты?
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (9/10)
Пушкин любил спорт и был хорошо развит физически. Каким редким для того времени видом спорта поэт увлекся в зрелом возрасте?
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (10/10)
Сколько дуэлей насчитали исследователи творчества великого поэта?
Любознательный отрок
Спасибо школьной учительнице, что водила вас по музеям и театрам и вдохновенно рассказывала юнцам и про «донжуанский список», и про страсть к игре, и про вспыльчивый характер гения. Но пора двигаться дальше, ведь в творчестве и жизни поэта осталось немало загадок.
Любимец муз
Пушкин – однозначно «ваше все», и томик его стихов всегда с вами. Прочесть наизусть главу «Евгения Онегина» или малоизвестное стихотворение гения для вас не проблема. Музеи исхожены, исследования прочитаны – остается только отправиться в Африку, чтобы еще больше узнать о корнях русского гения.
Литературный повеса
Вы читали Пушкина в школе и помните что-то про «дуб зеленый» и «подругу дней суровых». Достаньте с полки запылившийся томик «Евгения Онегина» или сходите в музей. День памяти А. С. Пушкина – самое время сходить в музеи, где устраивают поэтические вечера, экскурсии и чтения стихов «солнца русской поэзии».
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