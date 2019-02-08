РИАМО – 8 фев. В минувшем году служба безопасности «Почты России» выявила 7276 случаев пересылки отправлений с недозволенными вложениями, содержавшими оружие, психотропные вещества, боеприпасы, взрывные устройства и их элементы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Наиболее распространенным видом запрещенных вложений стали психотропные вещества и лекарственные средства, оборот которых запрещен на территории РФ.

«Сотрудниками службы безопасности «Почты России» совместно с правоохранительными органами было пресечено около 5,5 тысяч случаев пересылки таких отправлений. Весной была пресечена деятельность группы лиц, пытавшейся наладить канал распространения психотропных веществ на территории России. В их отправлениях было найдено более 5 килограмм запрещенных препаратов (синтетических стероидов)», – отмечается в сообщении.

Более чем в 1,7 тысячах отправлений было выявлено оружие и конструктивно схожие с ним предметы.

«Вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности «Почты России». По сравнению с 2017 годом число посылок с запрещенными к пересылке предметами увеличилось на 12%. Проверка содержимого мелких пакетов и посылок проводится на различных этапах пересылки, в том числе с помощью досмотрового оборудования сортировочных центров», – заявил заместитель генерального директора «Почты России» по корпоративной безопасности Леонид Грачков.

Порядка 50 посылок содержали биологически опасные вложения, включая ртуть, высокотоксичные компоненты ракетного топлива и радиоактивные материалы.

Кроме того, примерно в 250 посылках нашли боеприпасы: пули, патроны, взрывчатые вещества и элементы взрывных устройств. Пик подобных отправлений пришелся на период проведения в России чемпионата мира по футболу. В преддверии турнира была выявлена и изъята из пересылки крупная партия оружия, состоявшая из 26 единиц огнестрельного оружия, а также гранат и патронов.

По федеральному закону «О почтовой связи» в почтовых отправлениях в пределах РФ не допускаются к пересылке огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, основные части огнестрельного оружия, а также взрывные и иные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, не допускаются наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества. А также ядовитые животные и растения, денежные знаки России и иностранная валюта (за исключением пересылаемых Центробанком и его учреждениями), скоропортящиеся продукты питания.