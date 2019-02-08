РИАМО - 8 фев. Главное управление ЗАГС Московской области в пятницу в доме правительства региона проведет заседание коллегии Главного управления «Подведение итогов работы за 2018 год. Постановка задач на 2019 год», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В мероприятии примут участие руководители структурных подразделений центрального аппарата Главного управления ЗАГС Московской области и органов ЗАГС Московской области», — говорится в сообщении.

Коллегия пройдет в конференц-зале дома правительства Московской области.