РИАМО - 8 фев. Конкурс на проведение предпроектных работ по восстановлению исторического облика парка и созданию концепции развития усадьбы «Царицыно» проведут в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Заказчик – ГБУК города Москвы «Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно».

«Закупкой предусмотрено проведение предпроектных работ по комплексному развитию и приспособлению для современного использования территории Нижнего Царицынского пруда и Исторической части на территории объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы «Царицыно», XVIII век» по адресу: улица Дольская, владение 1», - говорится в сообщении.

Будущие масштабные работы призваны восстановить исторический облик усадьбы и в тоже время создать современный инфраструктурный объект для москвичей и гостей города.

«Объявленная закупка включает в себя работы по разработке концепции развития и приспособления под современное использование всей территории музея-заповедника «Царицыно» – его исторической части и территории Нижнего Царицынского пруда, в которую будут включены предпроектные решения по благоустройству. Основная задача состоит в том, чтобы восстановить исторический облик Царицынского пейзажного парка, полностью сохранив его ландшафт, и объединить обе территории визуально и концептуально», – отметила генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

По ее словам, в исторической части парка существующая инфраструктура будет обновлена в соответствии с современными требованиями.

«Что же касается новой для нас территории Нижнего Царицынского пруда, то это большой проект по благоустройству, в рамках которого будет проведено освещение, проложены пешеходные и велосипедные дорожки в летнее время и лыжня в зимнее, организована доступная среда для всех категорий населения, эко-тропа, зоны отдыха для всей семьи, установлены спортивная и детская инфраструктурные объекты», – добавила Фокина.

Принять участие в закупке могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Победителю конкурса предстоит исследовать и предложить варианты по сохранению и приспособлению под современное использование территории площадью 286 гектаров. Все виды работ должны быть завершены в 2019 году.

Начальная максимальная цена контракта составляет 22 миллиона рублей. Заявки для участия в электронном конкурсе принимаются до 14 февраля. Торги пройдут 19 февраля 2019 года.