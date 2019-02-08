РИАМО - 8 фев. На востоке столицы на 14-й Парковой улице мужчина в алкогольном опьянении облил бензином автомобиль Nissan Almera и угрожал его поджечь, при попытке задержания он совершил наезд на полицейского, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Седьмого февраля в службу «02» поступило сообщение о хулиганстве на 14-й Парковой улице. Прибывшим на место нарядом ППСП ОМВД России по району Восточное Измайлово был обнаружен мужчина 1982 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений облил бензином автомашину Nissan Almera и угрожал поджечь», – говорится в сообщении.

При задержании мужчина не реагировал на замечания сотрудников полиции, попытавшись скрыться, сел за руль автомашины Lada Largus и совершил наезд на полицейского.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. На него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КРФоАП «Мелкое хулиганство».

Старший сержант полиции обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен и продолжил несение службы.