РИАМО – 8 фев. Общественная палата Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области проводит форум «Сильное. Здоровое. Чистое» в подмосковном Реутове в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

На мероприятии общественники, жители и представители власти обсудят вопросы реализации приоритетных программ развития Подмосковья в сферах экономики, здравоохранения и экологии.

«Мы начали проводить эти общественные форумы в конце прошлого года. В текущем году (2019 – ред.) их пройдет 44. Мы сделали форумы «Сильное. Здоровое. Чистое» интерактивными. Таким образом, общественность города и представители областной палаты могут своими глазами посмотреть, что происходит на территории, прочувствовать, пройти ножками, поговорить с жителями», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что в результате диалог с представителями профильных министерств и ведомств выстраивается совершенно по-другому, вопросы обсуждаются более предметно, конкретно. Необходимо, чтобы министерства и ведомства брали в работу предложения, полученные в процессе форумов.

В рамках форумов представители профильных комиссий общественной палаты Московской области, муниципальных общественных палат, лидеры общественного мнения, жители городов и районов Подмосковья инспектируют градообразующие предприятия, экологически важные объекты и медицинские учреждения. Затем обсуждают выявленные проблемные вопросы и разрабатывают предложения по их решению.

Вопросы, для решения которых требуется детальная проработка, вложение большого количества сил и средств, особо важные вопросы и предложения по их решению, будут направлены на рассмотрение губернатору Подмосковья. Предложения, сформированные по итогам общественных обсуждений в рамках форумов, которые можно реализовать в рабочем порядке, будут направлены в профильные министерства и ведомства, а также главе территории.