РИАМО - 8 фев. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана планирует активно развивать свои проекты и филиалы на территории Московской области, сообщил в пятницу ректор вуза Анатолий Александров.

В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев, директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев и ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров подписали соглашение, в соответствии с которым в подмосковной Дубне откроется Международная инженерная школа.

«Мы хоть и находимся в Москве, в Дмитровском округе работает уникальный экспериментальный центр. В Реутове находится наш отраслевой факультет по машиностроению и «Изобретариум», где наши преподаватели готовят ребятишек к инженерной жизни. И наукоград Королев, Мытищи, где находится наш филиал. К нам недавно присоединили Лесотехнический университет (в Мытищах - ред.) как филиал. Мы должны дотянуть его до уровня Бауманки, это не так просто, мы делаем все, чтобы этого добиться», - сказал Александров.

Он добавил, что отраслевой факультет оптико-электронного приборостроения МГТУ имени Баумана располагается в Красногорске.

«Мы «проросли» в Московской области как это только возможно. Потому что мы видим огромный потенциал людей, которые живут на этой земле», - заключил Александров.

История МГТУ имени Н. Э. Баумана как самостоятельного учебного заведения берет начало в 1826 году. Сейчас обучение в вузе ведется на 19 факультетах. Бауманка готовит более 19 тысяч студентов практически по всему спектру современного машино- и приборостроения.

Основными структурными подразделениями Бауманского университета являются восемь научно-учебных комплексов, имеющих в своем составе факультет и научно-исследовательский институт. Кроме того, профессиональная подготовка осуществляется на отраслевых факультетах, созданных на базе крупных предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Москве и Подмосковье, а также в филиале университета в Калуге.