РИАМО – 8 фев. В Подмосковье двое мужчин предстанут перед судом за попытку сбыта запрещенных веществ, ранее оперативники изъяли в их жилище порядка 3 килограммов героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В Москве окончено производством уголовное дело по обвинению двоих участников организованной группы в покушении на сбыт наркотического средства – героина массой около 3 килограммов», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В январе 2018 года в результате оперативно-разыскного мероприятия в столице были задержаны двое мужчин. При личном досмотре у них обнаружены и изъяты свертки, в которых находилось вещество, которое, согласно исследованию, содержало в своем составе героин.

«При проведении обыска в жилой бытовке по месту фактического проживания одного из задержанных полицейские обнаружили и также изъяли наркотическое средство героин. Общая масса изъятого составила около 3 килограммов», – отмечается в сообщении.

В отношении задержанных граждан были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«В отношении задержанных мужчин была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточняется в материале.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу.