РИАМО - 8 фев. Во время закрытия участка Сокольнической линии метро трамвайный маршрут №13 будет работать бесплатно, также сократятся интервалы в его движении, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 16 по 24 февраля будут временно закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).

«На 50% (до пяти минут в часы пик) будут сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на которых во время закрытия участка Сокольнической будет бесплатным. Они ходят от Детского санатория (район Метрогородок) через станции «Бульвар Рокоссовского», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская». Многим пассажирам удобнее будет добираться на нем до «Бульвара Рокоссовского», чтобы пересесть потом на МЦК», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, на время закрытия станций будет запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ. Он свяжет станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская». В перевозках планируется задействовать более 230 автобусов, которые будут курсировать каждую минуту с остановками у станций.

Закрытие пяти станций Сокольнической линии – «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» – связано с важным этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который будет проходить под станцией «Сокольники». По строительным нормам такие работы требуют временного прекращения движения поездов.

На новом участке БКЛ будут располагаться шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.