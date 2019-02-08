РИАМО - 8 фев. Уголовное дело возбудили после того, как 84-летняя женщина в Павловском Посаде получила травмы после падения на нее глыбы льда, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.

31 января в городе Павловский Посад с крыши одного из домов по проспекту Каляева на 84-летнюю женщину, находившуюся на балконе своей квартиры, упала глыба льда. Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами костей рук была госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности травмирование женщины в результате падения наледи с крыши дома», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время следствие установило управляющую компанию, ответственную за уборку наледи и снега с кровли многоквартирного жилого дома. Продолжаются мероприятия для установления конкретных должностных лиц, которые не предприняли своевременных мер, чье бездействие повлекло причинение вреда здоровью женщины.