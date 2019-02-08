РИАМО - 8 фев. С начала 2019 года в Московскую областную службу занятости населения подали 21 тысячу заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости, всего за этот период были трудоустроены почти 2,3 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 6,7 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда – 9,5 тысяч человек, за профессиональной ориентацией – 5,1 тысячи человек», – отметила Забралова.

Заявленная работодателями потребность в работниках в январе 2019 года составила 14 тысяч вакансий, причем 78% – по рабочим профессиям.

«Сейчас в областном банке вакансий размещено 46,7 тысячи позиций, из них 73% – по рабочим профессиям, а 99,6% – с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области. При содействии службы занятости с начала 2019 года трудоустроено почти 2,3 тысячи человек», – добавила Забралова.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец января 2019 года составил 0,49% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,9%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.

Уровень общей безработицы в Подмосковье, по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,6% к численности экономически активного населения. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 4,7%.